Y así es como Chris Hemsworth hace sudar a sus fans

Redacción - Una de las estrellas más atractivas de Hollywood publicó una imagen la cual impactó a todas sus admiradoras.

Y es que Hemsworth mostró un adelanto fotográfico de su nuevo proyecto "Bad Times at the El Royale" en donde aparece sin camisa, mostrando su tonificado cuerpo y por si no fuera poco empapado tras la lluvia de la escena.

El filme narra la historia de siete extraños, con secretos quienes se juntan en un hotel misterioso en 1969.

"Durante el curso de una fatídica noche, todos tendrán una última oportunidad para el perdón... antes que de todos vayan al infierno", dice la sinopsis de la cinta.