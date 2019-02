Woody Allen demanda a Amazon por terminar acuerdo

AP - Woody Allen está demandando a Amazon por más de 68 millones de dólares, argumentando que la compañía puso fin a su acuerdo de cuatro películas el año pasado, cuando viejas acusaciones en su contra reaparecieron en la prensa.

La demanda presentada el jueves dice que Amazon conocía los alegatos de hacía "25 años" cuando firmó contrato con el cineasta en 2017, pero aun así los usó como una excusa para salirse del acuerdo.

"Sencillamente no había una razón legítima para que Amazon incumpliera sus promesas", dice la demanda.

La hija de Allen, Dylan Farrow, ha dicho que el realizador abusó de ella en un ático en 1992 cuando tenía 7 años, lo cual Allen ha negado en repetidas ocasiones. Las acusaciones se hicieron públicas en 1992, y Farrow escribió sobre ellas en 2014 y dio su primera entrevista en televisión a principios del año pasado.

La demanda, que no menciona a Farrow por su nombre, dice que Amazon terminó el acuerdo con Allen en junio del 2018.

Amazon no respondió el martes a una solicitud de comentarios. La tienda online con sede en Seattle ha estado produciendo series de TV y películas en años recientes para ayudar a impulsar su servicio de streaming de video.

Según la querella, Allen terminó una película titulada "A Rainy Day in New York" que Amazon nunca estrenó, incumpliendo su contrato.

La compensación de más de 68 millones de dólares que Allen busca de Amazon incluyen pagos adicionales por "A Rainy Day in New York" y por las otras tres películas no terminadas.