Will Smith tiene 'cita' romántica con robot

Redacción - Sophia, el robot controlado por inteligencia artificial desarrollado por Hanson Robotics de Hong Kong y Will Smith salieron en una 'cita' llamando la atención de sus admiradores en redes sociales.

El actor compartió con sus seguidores un video en donde muestra cómo coquetea con Sophia, mientras ella lo rechaza de manera sutil en más de una ocasión.

'He hecho algunos álbums de música en los 80's' dice Smith intentando impresionarla, 'he escuchado tus canciones y no son lo mío' respondió la robot.

Con forme avanza el video el actor se ve más persistente al tratar de besarla por lo que Sophia se niega diciendo, 'Creo que podemos ser amigos. Pasemos un tiempo y conozcámonos mejor durante un tiempo. Ahora estás en mi lista de amigos', finalizó guiñando el ojo.

Sin embargo, Smith broma diciendo que si Sophia no lo besó es porque, 'aún falta que trabajen ciertas cosas con ella'.