Will Poulter deja Twitter tras ser ´bulleado´

Notimex - El actor británico Will Poulter anunció mediante su cuenta en Twitter que abandonará de manera indefinida esa red social, ante la ola de mensajes perjudiciales por su aspecto en "Black Mirror: Bandersnatch".

Poulter publicó dos fotografías con el siguiente texto: "Dadas las experiencias recientes he decidido dar un paso atrás de Twitter. Doy gracias a todos los que han visto 'Bandersnatch' y por su retroalimentación al material que creamos. Acepto todas las críticas.

"Hay un balance en nuestros compromisos sociales. Hay cosas positivas que disfrutar y cosas negativas inevitables. Es un balance por el cual he luchado por un tiempo y por el bien de mi salud mental creo que ha llegado el tiempo de cambiar mi relación con los medios", continuó.

"No quiero parecer ingrato por todo el apoyo que he recibido en línea ni con las organizaciones a las que tengo suerte de colaborar. Espero que con esto incremente mi atención a problemas que impacten a muchas personas. Este no es el fin. Considérenlo un camino alternativo", compartió.

Los mensajes positivos de sus seguidores y de otras celebridades como el actor John Boyega, quien colaboró con Poulter en la película "Detroit", no se hicieron esperar, quien respondió a su tuit: "Lo mejor que puedes hacer, amigo, bien hecho".

Ben Barnes, actor de las películas "Las Crónicas de Narnia" respondió: "Nada más que amor, hermano. Ten seguro que eres la persona más amable, dulce y generosa que cualquier persona tenga la fortuna de cruzar caminos contigo".

La actriz británica Georgie Henley también apoyó al actor con el tuit: "Te mando mucho amor, hermano", además de escribir un par de mensajes con el objetivo de concientizar a las personas acerca de criticar aspectos físicos y lo delicado que es la salud mental.

Will Poulter sólo seguirá en Twitter a través de las organizaciones con las que colabora como Anti – Bullying Pro, las campañas de May Measure enfocadas en problemas relacionados con la presión sanguínea, la compañía teatral Blueprint y la empresa caritativa Leap Confronting Conflict.