WB le pide a Ryan Reynolds que regrese el anillo de 'Linterna Verde'

"Lo siento @VancityReynolds, vamos a necesitar el anillo de vuelta", fueron la palabras de Warner Bros. en un tuit hacia Ryan Reynolds, quien dio vida a 'Linterna Verde' en 2011, luego de sus constantes bromas en la recién estrenada cinta Deadpool 2.

Siendo en las escenas post-créditos de 'Deadpool 2', el anti héroe recurre al dispositivo temporal de Cable para realizar un viaje al pasado que le permita aniquilar al primer Deadpool y al mismísimo Ryan Reynolds lee el guión trabajado por Warner y DC Comics.

Sorry @VancityReynolds, we're going to need the ring back. pic.twitter.com/dPyfsRPUYg