Wanda Seux se recupera de una gastrostomía

Notimex -

La exvedette Wanda Seux se recupera favorablemente de una gastrostomía, cirugía que le fue practicada este jueves con la finalidad de conectar una sonda directa al estómago para facilitar su recuperación, a una semana de estar hospitalizada por otro infarto cerebral.

Alfredo Cordero, amigo de la también actriz y quien ha estado al pendiente de su salud, compartió con Notimex que los doctores le han dado pronósticos positivos, por lo que confía que Seux pronto deje el area de terapia intensiva para pasar a una habitación y continuar con su proceso de recuperación.

"El día de ayer (jueves) Wanda tuvo otra cirugía, el procedimiento es una gastrostomía que se realiza para conectar una sonda directa a su estómago para facilitar la alimentación. Salió bien de esta operación", dijo Cordero en entrevista.

Contento de que las noticias estén cambiando, dijo que por fin después de una semana de estar hospitalizada, Wanda está sin tubos en el rostro, ni sondas, "su cara proyecta paz y tranquilidad, y eso me ayuda a pensar que todas las buenas energías y deseos le están llegando. Sabíamos que ella es una luchadora".

Lo que sigue ahora para la vedette de 71 años es reponerse -aseguró-, por lo que continuará en observación en terapia intensiva y dependiendo de su evolución, en unos días podría bajar a una habitación en el hospital, que sería la antesala para abandonarlo y regresar a la Casa del Actor para proseguir con sus tratamientos y recuperación.

"El estado físico de Wanda en este momento es bueno, pero el daño a su cerebro es grande", dijo Cordero, al recordar que la protagonista del filme Bellas de noche ingresó por otro infarto cerebral que le dañó la mitad del cerebro.

La artista ha mostrado mejoría, porque respondió ligeramente a estímulos externos, lo que ha dado confianza de que el panorama puede ser menos oscuro para ella. "Le hemos estado poniendo música, porque sabemos que esta puede ayudar en su recuperación.

"He estado estudiando y leyendo sobre el efecto de la música en el cerebro con daño neurológico grave y he encontrado que es una poderosa herramienta para tratar estos padecimientos, ya que ayuda a conectar y activar diferentes regiones del cerebro", explicó el joven, quien aseguró estar tranquilo ante el nuevo panorama.

Cordero le ha puesto a la artista piezas que son muy significativas para ella, así como música clásica, además de que le ha platicado. "Le he pedido que si me escucha abra los ojos y en un esfuerzo titánico los abrió. Su mirada estaba perdida y no muy enfocada, pero me estaba viendo".

Emocionado, explicó que todo esto sucedió en presencia de las enfermeras del hospital y el Dr. Kleinfinger, quien la atiende. "Todos quedaron asombrados y yo estoy feliz de ver sus ojos verdes que reflejan el brillo de la vida ahí dentro".

El miércoles pasado, la exvedette estuvo también en el quirófano para practicarle una traqueostomía a fin de facilitarle su respiración, cirugía de la que salió muy bien, de acuerdo con reportes médicos.

El 3 de octubre, Wanda Seux fue ingresada al área de terapia intensiva de un hospital de la colonia Roma, al ser víctima de un infarto cerebral que le tiene afectado el lado izquierdo de su cerebro.

Esta eventualidad se le presentó a Juana Amanda Seux, su nombre real, en la Casa del Actor, donde residía en las últimas semanas. Ahí se recuperaba de otro evento vascular cerebral que padeció el 16 de agosto pasado en Acapulco y que la dejó sin habla. Anteriormente sufrió siete infartos cerebrales que le afectaron diversas áreas.

La protagonista de épicas cintas del género de ficheras ingresó al cine en 1978 de la mano del cantante y actor Vicente Fernández, con la cinta El arracadas. A mediados de los 80 incursionó en la televisión con el programa Salón de belleza.