´Volver al futuro´ no volverá

Una publicación con la noticia de que 'Back to the future 4' (Volver al Futuro) estaba en camino, parece ser falsa.

Desde una cuenta de Michael J Fox en Facebook - la cual varios medios afirman que es falsa- se había publicado que 'Back to the Future' estaba de vuelta y que pronto se darían a conocer más detalles.

"Hola a todos! Hoy es una día muy importante, además de ser mi cumpleaños, voy a anunciar [emogis de tambores] De vuelta al futuro IV!!!!!. Lo hemos pensado durante muchos años...Voy a revelar la fecha de lanzamiento en unos días. Los amo a todos!!!", publicó Michael junto a una fotografía con los actores Christoper Lloyd y Lea Thompson.

Varios medios desmintieron la noticia y aseguran que esa fotografía fue tomada del Instagram de Lea Thompson, cuando Thompson, Fox y Lloyd, se recunieron para el trigésimo aniversario de 'Back to the Future' en London Comic Con, en julio de 2015.

La publicación logró compartirse más de 100 mil veces.

El día de ayer, en la misma cuenta "falsa", se publicó una imagen donde se ve una nota del Daily Express y comenta "Por fin alguien diciendo la verdad! Gracias Brent Pharris. Ya a toda la gente que me está diciendo por qué esta cuenta no está validada es porque no sé cómo hacerlo", explica.

Sin embargo, aún crea la duda de que se trate de Fox, y varios usuarios de Facebook le comentan que "si supo hacerlo en su cuenta oficial de Twitter, por qué no en Facebook".

No es la primera vez que entusiasman a los fans de estas películas, anteriormente se había filtrado un supuesto trailer que decía la cinta saldría este año, pero hasta el momento ninguna fuente oficial ha dado información al respecto.