Virus porcino podría ser mortal para los humanos: investigadores

ADN 40 - Un virus porcino de nombre deltacoronavirus podría ser mortal para los seres humanos ya que se propaga entre los organismos a través del contacto entre ellos, incluyendo al humano, así lo dieron a conocer investigadores de las Universidades de Ohio y Utrecht, en la revista ´Proceedingss of the National Academy of Sciences".

La investigación destaca que los cerdos infectados presentan diarrea y vómitos.

Las Universidades de Estados Unidos y Países Bajos realizaron un experimento de células cultivadas en laboratorio con el que demostraron cómo el virus puede pasar de un organismo a otro. Para ello utilizaron células de pollos, gatos y humanos.

"Estamos muy preocupados por los coronavirus emergentes y nos preocupamos por el daño que pueden causar a los animales y su potencial para contagiar a los humanos", señaló Linda Saif, investigadora de Ohio.

"Ahora que sabemos que el deltacoronavirus puede unirse y entrar en las células de humanos y aves, nuestro siguiente paso será observar la susceptibilidad de las especies", concluyó.

Los primeros casos de este virus se registraron en 2012 en China y en 2014 en los Estados Unidos. Hasta el momento no hay casos de personas infectadas; sin embargo representa un riesgo para la población.

Este virus es parecido a otros virus mortales como: SARS (síndrome respiratorio agudo severo) y MERS (síndrome respiratorio de Medio Oriente) y que han registrado mil muertes.