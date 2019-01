VIDEO: Yalitza Aparicio comparte su más reciente proyecto

En la grabación Yalitza aparece sujetando una flor mientras que con sutiles movimientos se deja llevar al ritmo de la música y el viento

ADN40 - Después de dar vida a ´Cleo´, en Roma de Alfonso Cuarón, Yalitza Aparicio no dio una pausa a su naciente carrera como actriz; recientemente The New York Times Magazines la hizo protagonista del cortometraje ´The Daisy´ (´La Margarita´).

La actriz compartió, a través de su Instagram, su más reciente trabajo, acompañado de la frase: "Gracias por la oportunidad de trabajar con este equipo increíble".

En la grabación Yalitza aparece sujetando una flor mientras que con sutiles movimientos se deja llevar al ritmo de la música y el viento.

The New York Times Magazine, el suplemento dominical del periódico, también compartió el cortometraje e indicó: "La historia de la película Roma de Alfonso Cuarón, que ganó Mejor Película de Lengua Extranjera en los Golden Globes, está protagonizadas por la presencia compasiva de Yalitza Aparicio, el descubrimiento de la pantalla del 2018. Aquí está en uno de nuestros grandes cortometrajes de arte. Con la coreografía y dirección de Justin Peck. Con música de Caroline Shaw".