Video inédito de The Beatles aparece en México

Notimex -

A 49 años de la separación de The Beatles anunciada e1 10 de abril de 1970 por Paul McCartney, un coleccionista mexicano reveló un video inédito de la participación de la banda británica en el programa de televisión "Top of the pops".

La grabación sin sonido y que se creía desaparecida corresponde a la presentación del cuarteto de Liverpool en ese programa de la BBC en 1966 y que en ese entonces no fue grabada.

De acuerdo con la cadena británica BBC, el video fue tomado por un fan con una cámara de ocho milímetros y años después fue vendida a un coleccionista mexicano, quien contactó a una organización especializada en localización de material televisivo perdido.

Aunque el grupo pregrabó canciones para "Top of the pops", sólo aparecieron en vivo el 16 de junio en 1966 y debido a que las cintas originales no fueron archivadas, el video de apenas 11 segundos se convirtió en una joya histórica de la música y para los fans de The Beatles.

Aunque no tiene sonido, en el fragmento del programa de televisión se aprecia a la banda cuando canta el tema "Paperback writer".

"La gente pensaba que esta presentación se había ido para siempre, porque el video no se guardó en 1966. Encontrarlo todos estos años después fue asombroso", indicó a la BBC un vocero de la asociación Kaleidoscope.

El material será proyectado en el British Film Institute como parte de su programación el próximo 20 de abril.