Video: Hija del 'Piojo' Herrera arremete contra los motociclistas

Mishelle Herrera hija del actual entrenador del América, Miguel 'El Piojo' Herrera volvió a llamar la atención en las redes sociales tras declarar que si algún día tiene que atropellar a alguien será a un motociclista.

Lo anterior en reacción después de que precisamente un motociclista golpeó el retrovisor de su camioneta cuando según relata, intentó bloquearle el paso.

"Me cagan los motociclistas, me cagan, uno amanece de buenas y luego están estos pende..., que van como en medio del carril; bueno, este no puede pasar, pero yo soy fan de hacer esto que no puedan pasar, me cagan al grado que uno me acaba de golpear el retrovisor porque no lo dejé pasar y se puso bien loco".

Mishelle compartió su enfado contra los motociclistas en su red social Instagram.

"Siempre he dicho que si algún día atropello a alguien será a un motociclista, porque aparecen de la nada, salen de la nada... no como coche... wey, ¿por qué te crees ´Superman´?, la carrocería del coche eres tú, ¿para qué te arriesgarías?".





