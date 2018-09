Video de Aislinn Derbez genera muchas críticas

La actriz Aislinn Derbez compartió un video en el que aparece su bebé conviviendo con su mascota quien le lame un brazo, situación que ella defiende como bueno para los niños pequeños

Aislinn Derbez fue centro múltiples críticas luego de compartir en su cuenta de Instagram un video en el que aparece la pequeña Kailani conviviendo con su mascota "Cochi".

En el video aparece la niña siendo lamida por la mascota en su bracito. La historia va acompañada con el siguiente mensaje "Kai generando anticuerpos para estar más sana y fuerte! (Obvio siempre le lavo las manitas después de que conviven).

A pesar de la aclaración, la publicación muchas críticas por permitir que la pequeña conviva de esa manera con la perrita, al considerarlo antihigiénico.

La actriz posteriormente compartió otra historia con más aclaración.

"Pongo esta info porque me he enterado que mucha gente, por ignorancia, abandona o regala a sus perros cuando van a tener bebé, por miedo a las alergias, bacterias, etc. Lo cual es una crueldad y es absurdo".

Asegura que las mascotas son excelentes compañeros para los bebés y hace un llamado para que los niños no lastimen a los perros, y que no sean tratados como juguetes.

