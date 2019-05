Vicente Fernández rechazó trasplante de hígado por temor a que fuera de 'un homosexual'

Por: Redacción





El cantante de música ranchera, Vicente Fernández se encuentra en una polémica tras confesar que rechazó el trasplante de un hígado por temor a que el donador se tratara de un 'homosexual'.

"Me querían poner un hígado de otro c*... y les dije: ´Yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. No sé si era homosexual o drogadicto", dijo el cantante en entrevista.

Las polémicas declaraciones hacen referencia al año 2014 cuando al cantante le diagnosticaron que tenía cáncer y que necesitaba un trasplante de hígado, mismo que no aceptó.

El 'Charro de Huentitán' explicó el motivo por el que rechazó el órgano después de que se encontró al donador, fue porque no sabía si era de un "homosexual o drogadicto".

"No me querían dejar salir, me dijeron: ´Es que ya encontramos su hígado compatible, ya viene el oncólogo´. Me vestí y me iba a salir cuando me dicen: ´Por favor Don Vicente, váyase en la silla de ruedas, porque si le pasa algo nos cierran el hospital´. Me subí a la silla y llegando la camioneta me fui", dijo.

Finalmente, el cantante de música ranchera fue sometido al trasplante en Chile con ayuda de un robot.