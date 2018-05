Vibran regios con el Sensation Rise

Mauricio Morales

No todos los días la ciudad tiene la oportunidad de tener el estreno mundial de un espectáculo internacional. Anoche, 9,500 personas (cifra oficial) le dieron la patada de la buena suerte al Sensation Rise, show que reunió a algunos de los DJ´s más sobresalientes de la música electrónica. La fiesta comenzó pocos minutos después de las 21:00 horas con la actuación de bailarinas que realizaron su performance en unas fuentes de agua.

El primer DJ en salir al escenario fue WHOISJODY, quien con sus mezclas fue haciendo entrar en ambiente a los presentes. Al igual que en sus anteriores ediciones, el evento contó con una producción lucidora conformada por una estructura en forma de mujer al centro del escenario, la cual tenía a los lados unas figuras donde se encontraba ubicado el fantástico show de luces y una pantalla gigante localizada atrás del templete.

A las 21:50 horas llegó el turno del brasileño Bruno Martini para poner a bailar a la audiencia. Mi Gente, de J Balvin, y Numb, de Linkin Park, fueron algunos de los beats de su repertorio. ´´México, ¿cómo se sienten? Me llamo Bruno Martini y estoy muy contento de estar tocando para ustedes una vez más. ¿Están listos?´´, expresó el artista para dar paso a los temas The Middle, Locked Out of Heaven y This is What you Came For.

Como ya es costumbre en el Sensation, los asistentes lucieron vestimenta de color blanco, esto debido a que el evento es considerado como una celebración a la vida. Poco importaron los asientos en el recinto, ya que la gente no dejó de bailar en ningún momento. Radioactive, de Imagine Dragons, y Low, de Flo Rida, fueron otras rolas que formaron parte del movido setlist del brasileño.

Mr White y Fedde Le Grand también hicieron acto de presencia en el Sensation Rise, el cual contó con las actuaciones estelares de Sander Van Doorn y Dash Berlin. Se esperaba que las personas disfrutarán de una jornada de seis horas de música electrónica, la cual terminaría alrededor de las 03:00 horas del domingo.