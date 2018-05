Ventila Charlie Sheen posible regreso de "Two and a Half Men"

Redacción

Charlie Sheen desea que "Two and a Half Men" vuelva a las pantallas y lo hizo de una manera un poco polémica.

A través de su cuenta de Twitter envió un mensaje a la actriz Roseanne Barr, cuya serie de comedia fue cancelada por un tuit racista por parte de la protagonista.

En el mensaje escribe "¡Adiós, Roseanne! Hasta nunca. Hashtag NO GANANDO. El camino ahora queda despejado para nuestro regreso #CharlieHarperRegresa".

