Venezuela acusa a Angelina Jolie de ser agente de la CIA

EFE - El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo hoy que la actriz estadounidense Angelina Jolie trabaja para la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por siglas en inglés) de su país y mintió sobre la visita que hizo esta semana a refugiados venezolanos en Perú.



"Allá en Perú se presentó una actriz que ama al pueblo de Venezuela, tanto que lo ama que usted le pregunta cuántos habitantes tiene Venezuela y no tiene ni la más mínima idea, ¿dónde queda Venezuela?, les garantizo que ni sabe", satirizó Cabello durante su programa semanal de televisión.



El líder de la ANC, un órgano integrado solo por oficialistas y no reconocido por numerosos gobiernos, dijo que la visita de tres días que hizo Jolie a Perú como enviada especial de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) es "un artificio que han usado en otros países".



"El problema es el daño que le hace al mundo porque a ella la mandaron para Libia, a ella la mandaron a Siria a hacer el mismo trabajo, la han mandado a África, a todos los países que han terminado invadidos por el imperialismo, ese es su trabajo", sostuvo.



"Son agentes del imperialismo, de la CIA, del Pentágono, de todos esos cuerpos que tiene el imperialismo para actuar y le meten una lágrima que le corre en ríos para que el mundo crea que (...) han tocado el corazón de una estrella de Hollywood", prosiguió.



Según Cabello, Jolie se equivoca al creer que en Venezuela "lo que hay son cuatro dictadores" y "que aquí no hay pueblo que respalda una revolución".



"Creen que seguimos siendo colonia porque nos mandan a una actriz engañadora en la pantalla para que trate de engañar a los pueblos, nadie se deje manipular, afortunadamente el pueblo nuestro es pilas (...) y comenzaron a burlarse porque así hay que tomarlo, hay que burlarse", expresó.



El poderoso dirigente chavista sugirió a la actriz "preocuparse por los 43 millones de pobres que hay en Estados Unidos" o "por los niños que encierran en jaulas" en ese país.



"La mandaron para acá para tapar el éxodo centroamericano hacia Estados Unidos", dijo y preguntó porqué la ganadora del Oscar no ha hecho comentarios sobre la llamada caravana con miles de migrantes que partieron de Honduras rumbo al norte del continente.



Tras reunirse con el presidente de Perú, Martín Vizcarra, y con el ministro peruano de Relaciones Exteriores, Néstor Popolizio, la estrella de Hollywood afirmó que la crisis migratoria venezolana le resultó más impactante porque "era predecible y evitable".



La actriz estuvo el domingo en Lima, donde visitó un albergue que acoge a los venezolanos recién llegados a la capital peruana, y el lunes se trasladó a la frontera de Perú con Ecuador para constatar la masiva llegada diaria a territorio peruano de miles de migrantes procedentes de Venezuela.



"Cada venezolano que conocí describió la situación de su país como desesperada. Escuché historias de gente muriendo por falta de cuidados médicos y medicinas. El pueblo pasa mucha hambre, y está expuesto a violencia y persecución", relató Jolie.