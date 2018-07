Varios factores orillaron a Santiago Galindo a quitarse la vida: Rubén Galindo

Espectáculos - 12/07/2018 10:47 a.m.

Notimex - Rubén Galindo, tío de Santiago Galindo, quien fue encontrado sin vida este miércoles, dijo que entre la familia han platicado sobre este lamentable hecho y consideran que fueron varios factores los que influyeron en la decisión del productor.

"Rubén y Santiago se dividieron las producciones porque tenían varias, pero la que le tocó a él quedó suspendida y luego le quitaron la exclusividad de la empresa en la que laboró por muchos años y eso pesa", dijo el tío.

Comentó que él no quiere adelantarse a los hechos hasta poder platicar con otros miembros de la familia que estuvieron muy allegados a él, incluyendo a Rubén, su hijo, quien está devastado ante la noticia.

Comentó que no sabía mucho sobre el trabajo de su sobrino en la serie sobre el crimen organizado, pero descartó que haya sufrido amenazas, "yo quiero mucho a Santiago pero no sé mucho de lo que hacía".

Recordó que su sobrino Santiago siempre fue una persona tranquila que sabía lo que quería, "por eso no doy crédito a lo que sucedió, si me lo hubieran dicho de otra persona lo creería pero de él no".

"Ha sido muy doloroso todo esto para la familia, porque somos gente muy unida y que nos queremos", dijo Galindo, a quien por momentos se le quebraba la voz.

Los restos del productor son velados en una agencia funeraria ubicada en el sur de la ciudad, donde se han dado cita familiares y amigos para dar el último adiós, mientras que sus restos serán depositados en una iglesia de la zona del Pedregal, donde reposarán junto a los de su hermano Jesús.