Universo de "Star Wars" toma la alfombra roja de Cannes

EFE - La proyección en Cannes de "Solo: A Star Wars Story", nuevo episodio de la saga que bucea en la juventud de Han Solo, puso hoy la nota de color a la alfombra roja y al propio festival, al que el reparto llegó escoltado por los soldados imperiales.

En una edición marcada por la ausencia de grandes producciones y estrellas, la película tenía todos los elementos para acaparar los flashes, a pesar de que ya se estrenó la semana pasada en Los Ángeles (EUA).

Las modelos e intérpretes que habitualmente desfilan por la fotografiada alfombra que da subida a la sede del certamen quedaron en segundo plano con la aparición de Chewbacca, recibido como el resto por el presidente de Cannes, Pierre Lescure, y su delegado general, Thierry Frémaux.

"Estar aquí es increíble", dijo emocionada Emilia Clarke, que da vida a Qi'ra, la novia de juventud del famoso contrabandista de la saga galáctica.

A Cannes no llegó una réplica del Halcón Milenario, pero sí el director de la cinta, Ron Howard, y el resto de protagonistas, como Alden Ehrenreich, que encarna a Han Solo de joven; Woody Harrelson, Donald Glover, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge o Paul Bettany.

"Solo: A Star Wars Story" fue proyectada fuera de competición, pero no es el primer filme de la saga ideada por George Lucas que desembarca en el festival: tanto "Star Wars: Episode II - Attack of the Clones" (2002) como "Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith" (2005) se exhibieron en la Croisette.