Under The Sign de Bathory cumple 31 años

Un día como hoy pero de 1987, la banda de black metal sueco Bathory lanzó su tercer disco titulado "Under The Sign Of The Black Mark".

La alineación que conformó este album fue Quorthon (RIP) en la guitarra y voz, Paul Pålle Lundburg en la batería y Christer Sandström en el bajo.

Leif Ehrnborg, un psicoconstructivista, fue el que posó para la mítica portada en la Ópera Nacional de Suecia.

Algunas temas del disco, han salido en algunas bandas sonoras tal es el caso de "Equimanthorn" que apareció en la película "Gummo", otro fue "Call from the Grave" que fue usado en el videojuego.

Under The Sign Of The Black Mark fue grabado en los estudios Heavenshore en la ciudad de Estocolmo.