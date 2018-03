Notimex - La película chilena “Una mujer fantástica” ganó hoy el premio Oscar a la mejor cinta extranjera, durante la 90 entrega de galardones de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas (AMPAS) que se lleva a cabo en el teatro Dolby de Hollywood.

La cinta sudamericana derrotó en la competencia a "The Insult", "Loveless", "On Body and "Soul", y "The Square".