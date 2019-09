Tras 7 años, Keane regresa con ´Cause and Effect´

ADN 40 -

Keane está de vuelta tras siete años de ausencia con ´Cause and Effect´, el cual se convertiría en su quinto álbum de estudio.

Así se dio a conocer la mañana de este viernes 20 de septiembre a través de la cuenta de Instagram de la banda, en la que publicaron un video anunciando el lanzamiento de su nuevo material.

La banda británica presentó su nuevo álbum pocos meses antes de presentarse en el Corona Capital 2019 el cual se llevará a cabo el próximo 17 de noviembre.

La última vez que la banda pisó tierra azteca fue en 2012 cuando llegaron a promocionar su álbum ´Strangeland´, de donde surgieron sencillos como ´Somewhere Only We Know´, ´Everybody is Changing´ y ´Hopes and Fears´.