Transformers: The Last Knight lidera nominaciones a lo peor del cine

Para premiar lo mejor del cine existen múltiples premios, siendo la estatuilla del Óscar la más codiciada; por otro lado, existen los "Razzie Awards" que premian a lo peor del cine.

Nadie quisiera figurar en las nominaciones de los Razzie, que este año han incluido en su lista a importantes estrellas como Javier Bardem y Jennifer Lawrence.

Las favoritas a coronarse como lo peor del cine son las películas Transformers: The Last Knight y Fifty Shades Darker, con ocho y nueve nominaciones, respectivamente.

Transformers va por el "premio" a peor director, peor actor, entre otras; mientras que Cincuenta Sombras compite, por mencionar algunas, en peor actor y actriz.

Ambas cintas van por la estatuilla a peor película, categoría en la que fueron incluidas Baywatch, Emoji y The Mummy.

Como peor actriz, además de la protagonista de Cincuenta Sombras, Dakota Johnson, destaca el nombre de Jennifer Lawrence, quien se hizo acreedora a la nominación por su papel en Mother!; además de Emma Watson, nominada por The Circle.

Jamie Dornan (Fifty Shades Darker), Tom Cruise (The Mummy), Johnny Depp (Pirates of the Caribbean: Dead men tell no tales) y Zac Efron (Baywatch) compitan en la categoría de peor actor.

Por otro lado, Javier Bardem fue nominado como peor actor de reparto por su papel en Mother!; al igual que Russell Crowe y Mel Gibson, Por The Mummy y Daddy's Home", respectivamente.

Los ganadores se darán a conocer el próximo 3 de marzo, justo un día antes de la entrega de los Óscar.