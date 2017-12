Tráiler de 'Mamma Mía 2!' vuelve locas a las redes

Redacción

La música de ABBA volverá a la pantalla grande con el lanzamiento de la segunda parte de "Mamma Mía!", una secuela titulada "Here We Go Again".

Los estudios Universal liberaron este jueves el primer tráiler de la cinta, la cual cuenta con el regreso de parte de su elenco original, pero sorprendió con algunas incorporaciones.

Tal es el caso de la cantante Cher, la cual interpretará a la abuela de Sophie (Amanda Seyfried).

"Here We Go Again" se estrenará el 20 de julio de 2018 en Estados Unidos.