Tom Welling visitará México en 2020

Notimex -

El actor de Hollywood Tom Welling será una de las personalidades invitadas a La Mole Convention, que se llevará a cabo del 13 al 15 de marzo de 2020 en un centro de negocios de la capital mexicana.

Welling, reconocido por su interpretación de "Clark Kent", reportero del diario El Planeta en la serie televisiva Smallville (2001-2011), y por dirigir múltiples episodios de la serie, en la que también fungió como productor ejecutivo, visitará la convención el sábado 14 y el domingo 15 de marzo, señalaron voceros de la organización del encuentro.

El propósito de su visita será convivir con sus admiradores en sesiones de autógrafos y fotografías, señaló Elías Ortiz, director de la convención que buscará reunir a más de 50 mil seguidores del cómic, el cosplay, el cine y el doblaje.

"Smallville fue disfrutada por millones de mexicanos en la pantalla chica, estableciendo una fuerte base de fans con el paso de los años. Ahora toca el turno a que todos ellos puedan conocer en persona a su héroe favorito", añadió el ejecutivo.

Con más de dos décadas de experiencia, La Mole Convention es el encuentro sobre cómics, fantasía y cultura pop más grande de México, y que el próximo año contará con la presencia de Welling, quien actualmente da vida a "Marcus Pierce" en la tercera temporada de Lucifer, serie basada en otro personaje de DC Comics.

El actor además se prepara para participar en el "crossover" de The CW Network, Crisis on infinite earths, en el que interpretará de nueva cuenta a "Clark Kent", destacó la fuente.

Entre sus trabajos recientes figura la comedia romántica The choice, que se une a otras apariciones en filmes como Draft day, Parkland, Cheaper by the Dozen, Cheaper by the Dozen 2 y el "remake" de The Fog, así como sus participaciones en las series Undeclared, Judging Amy y su rol como productor ejecutivo de Hellcats.