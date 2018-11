Tom Cruise revela de donde proviene el amor al riesgo

Por: Redacción



Tom Cruise es un actor que se ha destacado en el cine por sus increíbles personajes pero sobre todo por sus habilidades para protagonizar él mismo sus propias escenas de acción.

Aunque en ocasiones las actividades extremas le han provocado diversos accidentes, tal como en su última entrega de la saga 'Misión Imposible' al romperse un pie durante un salto entre dos tejados causando la suspensión temporal del rodaje, el actor reveló como fue que inició su carácter aventurero.

"Creo que la primera secuencia de riesgo que hice fue cuando me dio por saltar del tejado de mi casa. No tendría más de cuatro años, pero me las arreglé para atarme con cuerdas y sábanas nuevas. El caso es que salté y, gracias a Dios que había llovido esa mañana, porque me di de lleno contra un charco de barro y me golpeé la cabeza. Jamás lo olvidaré", declaró el protagonista de Misión Imposible.

A pesar, de que el golpe le dejara como resultado perder el conocimiento, Cruise confesó que solo pudo pensar en los regaños por parte de su madre.

"Me quedé noqueado enseguida, pero justo antes de perder el conocimiento me dije a mí mismo: 'Mi madre me va a matar cuando se entere´", finalizó.