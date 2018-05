Tiene Meghan Markle escudo de armas

La familia real británica dio a conocer el escudo de armas de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, mismo que tiene referencias a su rol como comunicadora y sus raíces.

La heráldica, es una forma de identificación que ha florecido en Europa por casi 900 años y está asociado con personas como las grandes corporaciones como ciudades y universidades. Como su definición lo dice: Es el arte de componer, interpretar y describir los escudos de armas de cada linaje, ciudad o persona.

