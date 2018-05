The Weeknd revela como Selena Gomez arruinó su carrera

Redacción - Aunque The Weeknd este acaparando los titulares sobre la posible reconciliación con la supermodelo Bella Hadid, el cantante no dudo en echar un vistazo atrás para revelar el impacto que Gomez dejó en su carrera musical.

"Tenía escrito y grabado un disco entero que no tenía nada que ver con la melancolía. Era muy animado y alegre, pero estamos hablando de otra época de mi vida. Nunca he querido cantar o interpretar algo que no siento", confesó el canadiense a la revista Time.

Sin embargo The Weeknd también declaró sobre el efecto "terapéutico" de haber compuesto y compartido su más reciente álbum "My Dear Melancholy".

"No quiero abrir la caja de Pandora y empezar a hablar de mis relaciones, porque lo cierto es que con esta canción siento que he cerrado un capítulo de mi vida. He expulsado de mi interior todos esos sentimientos", añadió.