The Weeknd llora cantando 'Call Out My Name'

Al igual que el año pasado, The Weeknd estuvo presente en Coachella, pero esta vez lo hizo en solitario, a diferencia de la edición anterior en la que estuvo acompañado por Selena Gómez.

El cantante se presentó ante una gran audiencia para interpretar algunos de sus temas, entre ellos Call Out My Name que forma parte de su más reciente producción My Dear Melancholy y que se cree habla sobre su ruptura amorosa con Selena.

En redes sociales algunos usuarios publicaron videos de la actuación de The Weeknd en los que se le ve derramar algunas lágrimas. Además se aprecia lo difícil que le fue terminar algunas líneas de la canción, como la parte en la que dice "And when times were rough, when times were rough I made sure I held you close to me", una referencia probable de los problemas de salud que atravesó su exnovia y en los que él estuvo presente.

Este año Selena Gómez no asistió al festival, quien si estuvo presente fue Justin Bieber y otra exnovia de The Weeknd, Bella Hadid.