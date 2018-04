The Weeknd encontró consuelo con Bella Hadid

Este fin de semana The Weeknd se presentó en Coachella, testigos aseguraron que estaba acompañado por Bella Hadid, quien fuera su novia antes de Selena Gómez.

Según información revelada a US Weekly, la pareja asistió a la presentación de la nueva línea de Kylie Cosmetics en el club nocturno "Poppy", donde convivieron con Gigi Hadid, Kendall y Kylie Jenner.

"Bella y The Weeknd se daban besos, mientras ella se sentaba en el regazo (...) Están 100 por ciento juntos nuevamente", aseguró el informante.

Otro testigo mencionó que "se besaron un par de veces y Kylie y Kendall Jenner también se acercaron a su mesa".

Durante su presentación en Coachella el cantante derramó algunas lágrimas mientras interpretaba "Call Out My Name", tema que supuestamente esta dedicado a su exnovia Selena Gómez.