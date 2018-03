The Weeknd demuestra su dolor por Selena y Bella

Redacción - The Weeknd lanzó su más reciente producción musical, 'My Dear Melancholy' el cual ha causando polémica entre sus seguidores debido a las indirectas que presuntamente manda a sus exnovias Selena Gomez y Bella Hadid.

Se rumora que en el tema 'Call Out My Name' hace referencia a el trasplante de riñón al que se sometió Gomez el año pasado; 'I almost cut a piece of myself for your life', al hacer alusión al momento en el que se dijó el sería el donador.

Para el caso de Bella Hadid, menciona en el sencillo 'Wasted Times' que perdió el tiempo con una persona que no es ni la mitad de lo que era ella, a lo que las fans no tardaron en reaccionar y comentar que se refería a Selena, con quien empezó a andar luego de la ruptura con la supermodelo.