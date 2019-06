The Warning 'prenden' a regios con su hard rock

El Horizonte

Por: Ángel Martínez





Fue una descarga de adrenalina la que The Warning inyectó la noche del viernes ante un lleno en el Foro Pabellón M. Cerca de una hora y media, las originarias de Monterrey presentaron los temas inéditos que conforman sus primeros tres discos.

La agrupación integrada por Ale, Pau y Dany sacudió al público regio al ritmo del hard rock y heavy metal, géneros que las ha mantenido unidas en este proyecto musical desde 2013; pues además de sus apellidos, las hermanas Villarreal comparten la misma pasión por la música.

"Buenas noches Monterrey. Qué felicidad es estar con ustedes y hacer sold out. Esta noche estaremos tocando nuestro nuevo disco Queen Of The Murder Scene, ¿están listos?", fue el mensaje de bienvenida de las también conocidas como las hermanas regias del rock.

Apoyadas por una pantalla de fondo, proyectaron visuales que complementaron su presentación. En este show compartieron con su público el talento que llevan en la sangre. Mientras tanto, la emoción del público creció al escuchar cada uno de los temas que se develaron conforme pasaba la noche. En el que además de mexicanos, estuvo integrado por fans de Brasil, Estados Unidos, Canadá y Alemania.