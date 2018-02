Espectáculos - 27/02/2018 11:21 a.m.

Redacción

Por:

A través de su cuenta de Instagram, Thalía compartió una fotografía con look bastante colorido.

En la imagen aparece con una larga cabellera color rosa, pero no se hizo un cambio drástico de estilo, se trata de una peluca.

La fotografía va acompañada del siguiente mensaje "Y que se distrae Kim (Kardashian) y que le bajo la peluca ¡Gracias @katpolancoo por hacerme esta hermosura hace 4 meses! Sorry girl que no la estrenamos antes, apenas hoy me la probé".