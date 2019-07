Thalía presume su closet de ensueño

Por: Redacción





Thalía es bien conocida por sus polémicos y divertidos videos, sin embargo esta vez no fue ella quien acaparara la atención de sus redes sociales.

Y es que la cantante publicó un video en donde presume su closet el cual causó la envidia de más de una dejando boquiabiertos a sus seguidores debido a los diversos colores y diseños de prendas, no obstante la interprete de ´No Me Acuerdo´ confesó no poder sola y que requirió de ayuda para ordenarlo.

"Un cambio de casa es estresante para todos y si eres artista aún más! En mi caso,siempre quiero lucir espectacular para mi gente en todo lo que hago y eso implica estar siempre impecable en mi apariencia,trendy y fashionable", publicó la esposa de Tommy Mottola.

Ante esto, agradeció a sus organizadores de espacios por dejar el lugar como una ´boutique´.

"Afortunadamente me encontré a @theprojectneat y llegaron a transformar mi espacio! Gracias hermosas! Esto parece una boutique", finalizó la mexicana con el resultado.