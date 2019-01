Thalía lanza video de ´Lindo pero Bruto´ con Lali

Por: Redacción





Thalía es la reina de la controversia y en este caso no fue la excepción, pues al lanzar el´ en colaboración con Lali, se convirtió en un debate en redes sociales.

La canción refiere a los hombres quienes se preocupan más por su apariencia, dejando a un lado la inteligencia, trayendo una ola de críticas por parte de diversos usuarios, entre ellos la actriz española Anabel Cherubito quien irónicamente señaló el tema como "poesía pura".

'''Poesía pura'. Lo que dice de los hombres no es lo más feliz. No he escuchado la canción, pero la letra y lo que he escuchado me parece feíto, feíto".

Asimismo, hoy la mexicana estrenó el video y su fans como los de Lali Esposito quedaron maravillados.

El clip cuenta la historia de dos mujeres que buscan crear al ´hombre perfecto´, tal y como el famoso muñeco Ken.