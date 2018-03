Thalía asegura estar 'poseída' por un ente

Redacción - La cantante y actriz confesó mediante un video en sus redes sociales el estar 'poseída' por un ser del más allá, sin embargo no es algo que le preocupe, al contrario, se siente feliz y traviesa.

“Bellezas, no se lo van a creer, pero llevo unos días... como que me dan unos black outs y luego encuentro pelucas rosas y cosas rosas raras. Cuando regreso así a mi cuerpo me siento como renovada, como feliz, como cuando uno hace sus cositas traviesas, así me siento, ¡no sé qué está pasando!” declaró.

“Nueva York el invierno es muy largo, entonces las personas dicen: ‘ ¡Ay, estoy blue’ ; entonces yo creo que yo me pongo ‘ pink’ “ fue una de las explicaciones que dio ante el fenómeno.

Al final Thalía admitió que el ente de nombre "Pinky" agradece mediante notas, “Me deja unas notas y dice: ‘ Ay, gracias por dejarme usar tu cuerpo... Pinky’. Veremos qué pasa con este ser que aparece".