Thalía a pocos días de estrenar nuevo sencillo; muestra adelanto

Notimex -

La cantante mexicana Thalía critica a los hombres informales y los llama "cara dura" en su nuevo tema "No me acuerdo", con el cual vuelve al reguetón junto a la compositora dominicana Natti Natasha.

El tema con el cual busca empoderar a las mujeres y cuyo sencillo y video se estrenan el 1 de junio habla precisamente de la fuerza y la independencia femenina.

La intérprete mexicana señaló que "No me acuerdo", tiene "una letra muy coqueta y muy divertida" en la que se se refiere a "un lapsus", una equivocación que se comete por olvido o falta de atención.

"Todo mundo tiene ese lapsus de que en ese momento la verdad no te acuerdas o no te quieres acordar", expresó la cantante, quien incursiona por segunda vez en el reguetón. La primera fue en 2016, al lado de Maluma, con el tema "Desde esa noche".

Thalía destacó que "'No me acuerdo' llegó a mis manos y el momento en el cual la escuché ese mismo día la grabé y cuando la termine pensé me hace falta otra chica fuerte que diga las cosas como son y de inmediato pensé en Natti", explicó.

Thalía dijo que la invitó y le ecantó la idea y se conocieron grabando el video en Manhattan en Nueva York. "Fue como si nos conociéramos de toda una vida".

El videoclip se grabó en un salón espectacular de uno de los hoteles más "cool" de Nueva York y ambas cantantes tuvieron una química espectacular.

Thalía dijo que el sencillo forma parte de un disco que ya está terminado y que está pautado para salir en el verano o a finales de año en el que indaga diferentes áreas musicales pero sin dar muchos detalles.

"Si tienes un conteo regresivo de todo el historial musical de Thalía cada disco tiene un estilo, un sonido, un ritmo que me está llamando la atención, me encanta aprender y crecer y evolucionar", expresó.

"Tengo el lado romántico con el cual he acompañado a la gente a resolver los dolores, pero también tengo ese lado irreverente, divertido, sexy y atrevido que también la gente busca en mi", agregó.

A sus 46 años, la actriz, cantante y productora mexicana, dijo que pese a las ofertas, aún no esta lista para que se haga una bioserie de su vida. "Son tantas historias y tantas cosas y qué decir que no creo en este momento", apuntó.

Por otra parte, la cantante el día de hoy ha dado un pequeño adelanto en Instagram de lo que será el videoclip.