Teoría en Gravedad cumple 25 años de danza

Roberto Uriel

Por:

Estar en la escena del arte durante 25 años se dice fácil, pero quien ha vivido la experiencia sabe exactamente lo que esto significa. Es el caso de la compañía de danza contemporánea Teoría de Gravedad.

Han sido cinco lustros de entrega, decisión, lucha, de ir contra la corriente, según lo describe su fundadora y actual directora, Aurora Buensuceso.

Pero también han sido momentos de dejarse llevar por los vaivenes, "disfrutar de las volteretas, aprender de ellas y mejorar la manera para navegar, para estar a flote, para no terminar ahogado", señala en entrevista para INFO7.

Teoría de Gravedad fue fundada en Monterrey en 1993 por los bailarines y coreógrafos Ruby Gámez y Aurora Buensuceso. Su punto de partida ha sido la danza contemporánea, y se han presentado en escenarios de México, Canadá, Estados Unidos, Colombia y Cuba.

La agrupación es integrada actualmente por los bailarines Jésica Martínez, Denisse Torres Echartea, Ana Gabriela Gómez y Bernardo Juárez, así como los fundadores.

Por sus filas han pasado muchos artistas talentosos, y han entregado a su público unas 60 obras, de las cuales sus primeros montajes fueron "Misterios del horizonte" y "Todo lo que sube tiene que bajar".

A lo largo de su historia, podemos destacar también obras como "Men in the cities" en 2004, "Roadkill" (en coproducción con los coreógrafos australianos Gavin Webber y Grayson Millwoody) "Cien años de adelitas" en 2010, "X2" en 2012, "Imaginario del Corazón" en 2013, "Danza un viaje ligero" en 2015, así como "Danza de asfalto y madera" en 2017, por citar algunas.

"Aún nos falta mucha gente a la que queremos llegar y esperamos que cuando escuchen, lean o vean que nos presentaremos o que habrá danza, que se den la oportunidad de asistir, es en verdad toda una experiencia", agrega Buensuceso.

¿Hacia dónde ha llegado la compañía y a dónde se dirige?

"Hemos llegado a muchos escenarios, hemos creado otros tantos también, hemos promovido nuestra danza con orgullo, considero hemos sido buenos representantes de la danza y de los proyectos artísticos independientes en el país. Hemos llegado a muchos espectadores y eso nos agrada mucho, no hay un sector específico sino que mucha gente nos ha visto y hemos dejado en ellos nuestra danza.

"También hemos tenido la fortuna de internacionalizar nuestro trabajo, de brindar nuestros talleres y nuestra obra en otros países como Estados Unidos, Colombia, Cuba, Canadá y próximamente en Italia. Es una alegría que la danza sea nuestro pasaporte.

"Pero aun nos falta llegar a muchos lados, ese es también nuestra clave para continuar y buscar los nuevos escenarios".

¿Qué tienen planeado para celebrar?

"Producciones nuevas, algunas reposiciones, un Festival de Danza Urbana a celebrarse en agosto de este año y un proyecto editorial con el respaldo de la Casa del Libro de la UANL, y una función de Gala en el Teatro de la Ciudad en noviembre".

¿Qué planes tienen para el resto de este año y para el futuro?

"Teoría de Gravedad actualmente cuenta con el respaldo del programa "México en Escena" del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, este apoyo nos ayuda a una serie de programas de actualización, promoción y difusión de la danza, producción, el desarrollo del Festival de Danza Urbana, unas giras en puerta y nuestro libro "25 pasos", así que hay Teoría para estos 25 años y para los que nos permitan seguir en escena".

¿Sacar adelante una compañía de danza contemporánea es sinónimo de reto?

"También, pero pienso que está por delante el querer permanecer y tomar la danza como un estilo de vida y profesión".

¿Cómo ha respondido el público de Monterrey y del país?

"Tenemos la fortuna de brindar muchas funciones en muchos lugares y lo interesante del arte es la variedad de opiniones que ésta genera en el público; para Teoría de Gravedad es de gran importancia poder llevar todo tipo de piezas, desde corte didáctico o social, por mencionar algunos de nuestros programas, y ver que el público puede dejarse llevar por cada pieza, cómo se conmueve, se divierte, se estruja, la pasa bien, se sorprende o molesta, porque pienso han sido empáticos con nosotros.

"Ellos han crecido con Teoría, otros se han sumado y es padrísimo verlos; cómo nuevas generaciones se acercan, te abordan para saber algo de alguna pieza, etcétera, no nos podemos puedo quejar".

Ustedes son una compañía que también hace intervención de espacios públicos y hace labor social de acercamiento de la gente a la danza, ¿eso cómo contribuye a la creación de públicos dispuestos al arte?, ¿cómo formar y mantener al público cautivo?

"La danza te la puedes encontrar en cualquier momento, lo que hacemos es hacerlos partícipes, que el espectador sea consciente de lo que ve en ese momento y que si le interesa podrá buscar cualquier otra actividad ya sea de nosotros o de otros compañeros en un futuro próximo.

"Creamos estrategias de promoción, si bien no hemos logrado un movimiento del público como una masa sí vemos cómo poco a poco se van sumando, y es por que la gente puede identificarse, o simplemente pasarla bien".

¿La danza contemporánea y la danza en general se podrían considerar equivalentes a un deporte de alto rendimiento?, en ese sentido, ¿cómo es la vida de un bailarín, cómo se prepara y se cuida?

"Pues buscamos equilibrio, aunque realmente nos gusta estar en movimiento, nos es muy familiar el ´más´, o el ´de nuevo´, es tu entrenamiento, pero también tu ensayo, sumas la edad, la exigencia o la autoexigencia también, pudiera decirte hay que dormir mucho, pero es algo que yo no hago, que hay que comer muy bien, pero a veces te malpasas, lo ideal es cuidar tu cuerpo, atenderlo, atender las lesiones o alguna molestia por pequeña que pareciera, darte el tiempo para preparar el cuerpo como al terminar tu actividad. Uf, es todo un tema".

Tú has sido muy incisiva en la falta de respaldo hacia los bailarines, como la falta de seguro médico, entre otros aspectos, ¿se ha avanzado en eso?

"No, no se ha avanzado; creo que este tema no debe dejarse de lado, pues en general para cualquier ciudadano la salud es fundamental, mental y físicamente".

¿Te gustaría que más niños se interesen en la danza contemporánea o en la danza en general?, ¿cómo enamorarlos de la danza?

"Claro, más niños, más jóvenes y adultos, personas de la tercera edad, con alguna discapacidad, etcétera, la danza mejora nuestro estilo de vida, y no sólo es una frase sino que es cierto, una persona que se ocupa de su cuerpo encontrará grandes beneficios inmediatos y a la larga.

"Es importante la práctica de la danza como espectadores pero también experimentándola, y en diferentes niveles, no es exclusivo para un sector, sino para todos; tenemos la ventaja que hay cantidades de disciplinas, como ballet, contemporáneo, folclor, flamenco, ritmos latinos o urbanos, etcétera, alguna se podrá ajustar a sus gustos. Tú empiezas a bailar y quizás al rato ni quien te detenga, sólo te basta dejar de lado el miedo, la crítica y/o la autocrítica. Es un beneficio para uno mismo".

¿La vida es danza?

"Sí, hay mucho de eso, la vida está en movimiento. La danza tiene algo de locura que te hace también mantenerte cuerdo en esta vida, no te aburres, es emocionante".