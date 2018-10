"Te fuiste ya... pal´piso": Mario Bautista

Mientras que Mario cantaba "Mal de amores", le fue mal pero al perder de vista el escenario

Por: RedacciónEl cantantese une a una graciosa lista de famosos que no solo han dejado el alma en el, sino también el cuerpo con tremendadurante una presentación en laayer en la noche.

Mientras que Mario cantaba "Mal de amores", le fue mal pero al perder de vista el escenario y fue a dar al piso muy cerca de las fans.

Afortunadamente el incidente no pasó a mayores y el cantante pudo continuar con su actuación, agregando "Monterrey, acabo de vivir algo viral con ustedes (...) quien lo tenga grabado me lo tiene que tuitear, me lo tienen que mandar a mis redes, acabo de hacer el 'juangabrielazo'".

Bautista en sus redes compartió frase ante dicho acontecimiento: "Lección de esta noche: Cuando uno se cae se levanta".