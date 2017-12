Taylor Swift tuvo el mejor gesto con una fan ¡le compró una casa!

Taylor Swift es una cantante exitosa, ha ganado múltiples premios y sus discos suelen ser de los más vendidos, en varias ocasiones se ha sabido de sus labores altruistas y cómo ha ayudado a algunos de sus seguidores; aunque no es la favorita de todas las personas, esta historia podría hacer cambiar la percepción que se tiene sobre ella.

A principios de diciembre Taylor lanzó la app "The Swift Life", en la que sus seguidores tienen acceso a contenido exclusivo y sirve como una "red social" para que los usuarios se comuniquen entre ellos, fue ahí donde se dio a conocer la noble acción de Swift, quien le compró una casa a una admiradora.

La chica llamada Stephanie contó la historia de cuando la cantante le devolvió el dinero del boleto de un concierto, le compró una casa y, por si fuera poco, le apoyó comprando cosas para su bebé, ya que en ese entonces estaba embarazada.

"He estado pensado desde hace tiempo si publicar esta historia. Finalmente he decidido decirles todo lo que Taylor hizo por mi esa noche. Lo que muchos de ustedes no saben es que por 8 meses de mi embarazo estuve sin casa", comenzó el relato.

"Larga historia corta, nuestro primer departamento estuvo condenado por problemas de salud y seguridad y perdimos todo. Para añadir al estrés, durante este tiempo Matthew perdió su trabajo. Mi mamá le dijo a Taylor y sólo le pidió que me hiciera sentir especial durante su show que daba en Manchester. Después del show, Taylor nos llevó al camerino, donde me dijo: 'Stephanie, has estado en mi vida por mucho tiempo y nunca me has pedido nada. Podías haberte acercado y te hubiera ayudado, pero no lo hiciste. Tu mamá me dijo'. Me dijo que quería regresarme el dinero del boleto de esa noche", escribió la admiradora.

"Lo que realmente hizo fue ayudarnos a comprar una casa y todo lo que necesitaba para mi bebé. Me dijo: 'Quiero que puedas disfrutar de tu niña, no tener que preocuparte por todo esto'. Esa noche me dio su mano y me levantó del suelo. De la misma forma que lo hizo durante 12 años. La amo por siempre", finalizó.

Stephanie además compartió una fotografía en la que aparece al lado de Taylor cuando estaba embarazada, una imagen de la casa y una foto con su bebé en brazos.

El acto de Taylor ya es conocido por millones de seguidores que han aplaudido a su ídolo y que, sin duda, es uno de los actos más significativos que alguna estrella pudiera tener con un admirador.