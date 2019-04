Taylor Swift presenta su nuevo sencillo "ME!"

Espectáculos - 26/04/2019 00:20 a.m.

Por: Redacción





Tras varias semanas de pistas y muchos, pero muchos rumores, finalmente, Taylor Swift ha confirmado el lanzamiento de su nuevo sencillo que lleva por nombre "ME!", donde colabora con Brendon Urie de Panic At The Disco! y que, según la cantante, "es una canción sobre aceptar tu individualidad y realmente celebrarla y poseerla. Creo que con una canción pop tenemos la capacidad de atascar una melodía en la cabeza de la gente, y solo quiero que sea una canción que los haga sentir mejor con ellos mismos".

El escenario para el debut de este sencillo fue en el lugar menos esperado: el draft de la NFL.