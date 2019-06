Taylor Swift pide a sus fans ´calmarse´

Por: Redacción





Tras el alegre y colorido regreso de Taylor Swift a los escenarios con el tema ME!, la cantante sorprendió al anunciar el nombre de su nuevo álbum: ´Lover´.

Sin embargo, fue el día de hoy que la estadounidense publicó un ´teaser´ de su nuevo sencillo ´You need to calm down´ el cual coincide con la celebración del mes del orgullo gay, informando que el videoclip contará con la participación de grandes personalidades de la comunidad LGBT+.

Por su parte, sus seguidores no tardaron en reaccionar expresando sus ansias por ver el nuevo video, el cual se estrenará el día 17 de junio a las 20:00 horas.