Taylor Swift lanza en Netflix concierto de su tour 'Reputation'

ADN40 - Taylor Swift dio a conocer que su gira más reciente ´Reputation stadium tour´ se estrenaría este el 31 de diciembre a través de Netflix.

A través de sus redes sociales, la artista compartió el primer tráiler de este especial,

"Hoy por fin puedo mostrarles algo en lo que hemos estado trabajando durante un tiempo... ¡El tráiler de ´Reputation stadium tour´! Toda la película del concierto se estrenará en Netflix a las 12:01 am el 31 de diciembre".

La cantante arrancó con ´Reputation stadium tour´ el 8 de mayo, y hasta el 6 de octubre de 2018 ofreció 38 conciertos en gran parte de Estados Unidos. El pasado 21 de noviembre la cantante finalizó la gira agradeciendo a sus fans el apoyo que le han brindado durante toda su carrera artística.

Thanks so much for all the birthday wishes! Today I finally get to show you something we´ve been working on for a while... the trailer for the Reputation Stadium Tour! The entire concert film will premiere on @Netflix at 12:01AM PT December 31. pic.twitter.com/ZL3Kx2OUx8