Taylor Swift estrena segundo video para el sencillo 'Delicate'

ADN40 - Luego del estreno video del sencillo Delicate, Taylor Swift ha lanzado una nueva versión alternativa exclusiva para el servicio de música por streaming "Spotify".

El primer video ha vuelto locos a los fans de Taylor que buscan descifrar mensajes en cada video que lanza la cantante de Country Pop, además de haber celebrado la contratación del actor porno gay llamado Kevin Falk para la producción lo cual demuestra la importancia que tiene la igualdad y la inclusión para la cantante.

Esta no es la primera vez que Taylor hace algo así pues en 2012 la cantante incluyó a Mark de Marko, otro actor de porno gay, al videoclip de "We Are Never Getting Back Together".

A la vez, en su cuenta de Instagram, Swift ha publicado videos de sus ensayos previos a la serie de conciertos que formarán parte del Reputation Tour, los cuales contarán con otras cantantes como Camila Cabello y Charli XCX para la apertura de la gira por Estados Unidos.