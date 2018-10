Taylor Swift dona 15 mil 500 dólares a fan

AP - Taylor Swift hizo un donativo de 15 mil 500 dólares en la cuenta de GoFundMe de una admiradora cuya familia está en aprietos para pagar sus cuentas médicas.

La madre de Sadie Bartell ha estado en coma por tres años y a la familia le preocupa perder su casa en Orem, Utah, debido a las crecientes facturas. La joven de 19 años tuiteó que su madre estaba enfermada dos días antes de ir a ver a Swift en concierto.

Swift hizo la donación el fin de semana y dejó un mensaje: "Con amor, Taylor, Meredith y Olivia Swift".

Otros siguieron el ejemplo de la cantante y donaron dinero.

"Taylor de hecho realmente donó y me siguió y le dio me gusta a mi agradecimiento", tuiteó Bartell. "Como que en serio eso pasó, es mi vida, es real".

