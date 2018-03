Redacción - Taylor Swift lanzó en los premios iHeart Awards 2018 su más reciente video del tema 'Delicate'.

Sin embargo la cantante decidió complacer a sus seguidores con un segundo video del mismo tema el cual debutará a medianoche (hora este).

Swift anunció a través de sus redes sociales que el clip estará disponible mediante la plataforma digital Spotify.

New video for #Delicate at midnight EST tonight. Only on @spotify ✨ pic.twitter.com/AHEY6LOSTz