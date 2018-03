Tatuaje de Emma Watson desata controversia

Emma Watson aprovechó su asistencia a un after party de los Oscar para mostrar su apoyo a la campaña Time's Up, para la que ha aportado una generosa suma de dinero, sin embargo, su gesto fue criticado por algunos.

La actriz acudió a la fiesta de Vanity Fair usando un vestido negro y dejó ver un tatuaje en su brazo con la leyenda "Times Up", lo que desató una ola de comentarios por la falta ortográfica, ya que le faltaba el apóstrofe.

Aunque se trató de algo temporal, fueron muchas las críticas para Emma, así que decidió responder a través de las redes sociales.

"Se ofrece puesto como corrector de tatuajes falsos. Se requiere de experiencia con apóstrofes", fue la divertida forma en que Watson se refirió al error en su cuenta de Twitter.

Por supuesto, ya han sido muchos los que se han apuntado para la "vacante", pero sobre todo que han mostrado su apoyo a la actriz.

Fake tattoo proofreading position available. Experience with apostrophes a must.