Tatiana busca seguir los pasos de Chabelo

Notimex - La cantante Tatiana expresó su deseo de llegar tan lejos como Javier López "Chabelo", divirtiendo a los más pequeños del hogar a través de su personaje y de su espectáculo musical, como lo hizo ahora con los niños atendidos por la Asociación Autismo Lolo en Coyoacán.

Luego de presenciar un pequeño baile de los pequeños con autismo, "La Reina de los Niños" aseguró:

"He vivido de cerca el autismo, porque varios niños con este padecimiento han crecido con mi música y han evolucionado satisfactoriamente a través de la misma.

"Mi primer disco no tuvo la fortuna de ser apoyado por la radio y la televisión, pero me abrieron el espacio en un programa de televisión y llamó una mamá para decir que mi canción 'Pinpon' hizo un milagro, porque su hija diagnosticada con autismo profundo, después de nueve años de no hablar nada, cantó y bailó mi tema".

Indicó que a partir de ese suceso, cambió la vida de esa niña, porque al crecer fue campeona de natación y de escritura.

"La música fue el conducto para cambiar su realidad, así que hoy sé lo que estos niños están pasando, así que Dios quiera y pase tantos años como Tatiana, porque es la carrera de toda mi vida y mi profesión, en cualquier género, pero la vida me ha llevado por el infantil después de hacer un disco para mi hija que tenía dos años y hoy tiene 24 de edad".

La cantante regiomontana destacó que celebra que haya más cantantes para niños y niñas, aunque la imiten o no.

"La verdad somos muy unidos, nos reunimos de vez en cuando y he cantado a dueto con Patylu y con las gemelas Ivette e Ivonne, porque realmente somos muy pocos y no hay espacio para nosotros, los invito a mi 'show' a realizar mancuernas y ahora me tocó a mí ser invitada en la puesta 'El lápiz de Sebastián', donde la haré de mamá de 'Sebas'".

Indicó que el compromiso con la Asociación Autismo Lolo es darle seguimiento a su relación con el cuerpo docente y apoyarlo en planes y buscar ayuda para los niños con autismo.

"De hecho, la Fundación Hermes Music donará unas guitarras que voy a autografiar y que se subastarán para generar recursos, lo importante es generar cadenas de favores".

Por último, indicó que cerrará el año con algunos "shows" de Navidad en Monterrey, Matamoros, Veracruz y Cancún.

"Además abro 2019 con trabajo con un magno concierto el 6 de enero en la Arena Ciudad de México, así que espero ver a cientos de familias completas disfrutando de mi espectáculo y de la llegada de Los Reyes Magos".