Tarantino reconoce que Uma Thurman casi muere por su culpa

Hace unos días Uma Thurman contó la amarga experiencia que vivió durante la filmación de una escena de Kill Bill, en la que aseguró que estuvo a punto de morir, y culpó a Quentin Tarantino de eso.

Tras las polémicas declaraciones de Thurman y ser revelado el video del accidente, Tarantino ha hablado al respecto, admitiendo su culpabilidad.

"Le dije que estaría bien. Le dije que la carretera era toda recta. Le dije que sería seguro. Y no lo era. Estaba equivocado. No la obligué a subirse al coche. Se subió porque confió en mí. Y me creyó", declaró el cineasta en entrevista para Deadline.

La actriz perdió el control del vehículo que manejaba y se impactó, momento que Tarantino calificó como "horrible".

Agregó que el había comprobado el camino que Uma recorrería, sin embargo, se filmó en el sentido contrario al que se había revisado. Según Quentin, nadie del equipo creyó que fuera necesario usar a un experto para la escena que se realizó en México.

Al respecto, Uma Thurman publicó un mensaje en Instagram en el que disculpa a Quentin Tarantino, quien asegura "se arrepintió profundamente y continúa arrepentido por este lamentable suceso".