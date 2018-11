Tania Rincón sorprende con increíble caracterización de María Félix

Por: Redacción



La bellísima conductora de "Venga la Alegría" sorprendió a los usuarios de las redes sociales al lucir como la icónica actriz María Félix, "La Doña".

Tania Rincón portó un sexy vestido morado en donde dejó ver una de sus piernas, mientras que su cuerpo fue pintado a la perfección de una calavera haciendo alusión a los rasgos de la actriz mexicana.

No le tengo miedo ni a las canas ni a las arrugas ,sino a la falta de interés por la vida . No le tengo miedo a que me caigan encima los años sino a caerme yo misma. María Félix #diadelosmuertos #México @VengaLaAlegria", escribió.