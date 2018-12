Tachan de ´piojosos´ a Justin Bieber y Hailey Baldwin

Por: Redacción



No solo el amor es lo que une a Justin Bieber con Hailey Baldwin, pues en redes sociales fueron acusados de tener piojosos en sus cabecitas.

Este rumor fue publicado a través de la cuenta de Twitter de Pop Crave, además agregó que la popular pareja se sentían orgullosos de padecer piojos.

Hailey Baldwin decía "a algunas personas les parece desagradable, pero yo creo que es muy romántico que ambos los tengamos al mismo tiempo".

Debido a que el rumor se propagó rápidamente, tuiteros no tardaron en detectar algo extraño en la cuenta de Pop Crave, pues el nombre de perfil y de usuario no eran el mismo que usualmente tienen la página, por lo que momentos después se confirmó que la noticia era falsa.

Según usuarios, el rumor fue difundido por la cuenta de una chica que es fan de Miley Cyrus, la cual se hizo pasar por Pop Crave por unos momentos, donde por poco logró su cometido.

Así que los fans de la joven pareja deben estar tranquilos, pues sus cabecitas están sanas y limpias.

Pop Crave, es una popular cuenta de Twitter la cual se especializa en mantenernos informados sobre las novedades de la farándula.

Hailey Baldwin & Justin Bieber both have lice and I´ve never screamed louder. pic.twitter.com/rGaGSCDQAK

how are ppl taking this troll tweet from a MILEY CYRUS STAN ACCOUNT seriously man cba https://t.co/LqAmNjokfM